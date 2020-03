Erster PlayStation-Prototyp brachte 321.000 Euro

Ein Ur-Prototyp der "PlayStation" ist in den USA nach einem Bieterwettstreit um 360.000 Dollar (321.802,09 Euro) versteigert worden. Es handle sich um den einzig erhaltenen Prototyp der von Nintendo und Sony in den 1990er-Jahren gemeinsam entwickelten Spielekonsole, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit.