Facebook startet WhatsApp-Bezahldienst in Indien

Facebook hat eine Investition von 5,7 Mrd. Dollar (5,3 Mrd. Euro) in die Telekommunikationseinheit des indische Unternehmen Reliance Industries angekündigt. Der Social-Media-Riese erklärte, er werde sich auf die Zusammenarbeit seiner Messaging-Plattform WhatsApp mit Reliances E-Commerce-Projekt "JioMart" konzentrieren.

Facebooks Beteiligung würde sich auf 9,99 Prozent belaufen, sagte Jio in einer Erklärung. Medienberichten zufolge hatte WhatsApp kurz vor dem Deal die Genehmigung für die Einführung seines digitalen Bezahldienstes in Indien erhalten, um mit den vergleichbaren Produkten von Google Pay und Paytm konkurrieren zu können. Mark Zuckerberg hatte bereits im Februar angekündigt, dass der neue Bezahldienst heuer in mehreren Ländern starten soll.