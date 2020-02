Österreicher kaufen on- und offline ein. Der Online-Anteil nimmt dabei von Jahr zu Jahr zu. Nun gibt eine aktuelle Studie detaillierte Einblicke in die Vorlieben der heimischen Online-Käufer . Der Handelsverband und Mindtake Research haben bei mehr als 1.000 Konsumenten nachgefragt.

Bei den Internet-Einkäufen hat Amazon auch in Österreich die Nase vorne – und zwar mit großem Abstand. Der weltgrößte Online-Händler steht zwar oft in der Kritik , seiner Beliebtheit tut dies jedoch keinen Abbruch. 85% der heimischen Konsumenten haben im Vorjahr auf dem Amazon Marketplace eingekauft, Rang 2 belegt Zalando mit 24% vor dem kalifornischen Billiganbieter Wish mit beachtlichen 21%. Auf den Plätzen folgen Ebay (18%), Otto (12%), das chinesische AliExpress von Alibaba (9%) sowie die österreichische Plattform Shöpping (5%), die von der Post betrieben wird.