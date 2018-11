'Fortnite'-Profi stirbt nach Turnier

Schock in der Gaming-Szene. Der junge schwedische Profi Bogdan Akh erlangte durch "Fortnite" in der Szene schnell Bekanntheit, aber jetzt ist er tot. Der 21-Jährige starb aus noch ungeklärter Ursache plötzlich während eines Turnies in San José in Kalifornien.



Er befand sich gerade auf der TwitchCon, einer Convention auf der das Finale des zweiten großen "Fortnite"-Turniers "Fall Skirmish" stattfand. Gemeinsam mit seinem Teampartner Dominik Bergmann alias "RazZzeroOo" trainierte er monatelang fast täglich. Doch ihr Fleiß sollte nicht belohnt werden. Sie belegten nur Platz 18. Allerdings dürfte das Preisgeld von 10.000 Dollar ein kleiner Trost gewesen sein.



Met my Twitchcon Duo for first time irl already eating burgers at mcdonalds @Bogdan_Akh pic.twitter.com/iC09j3O1jR — RazZzero0o (@G2RazZzero0o) October 24, 2018

Er lag tot im Bett

Doch dann der Schock. Als Bergmann am Morgen des 29. Oktobers aufwachte, wollte er nur den Arm seines Gaming-Partners wegschieben, der auf seine Seite des Bettes lag. Dann der Schock. Bogdan war tot.



Die Ursache für sein plötzliches Sterben ist unklar. Bergmann sei am Abend zuvor vor Bogdan schlafen gegangen. Was er in dieser Zeit gemacht habe, wisse er nicht.



Aus Rücksicht auf seine Hinterbleibenen veröffentlichte er die Nachricht des Ablebens seines Gaming-Kumpels erst später. Er wollte nicht, dass sie es über Soziale Netzwerke erfahren.

Indes trauern auch die Fans des 21-Järhigen. Mittlerweile gibt es sogar eine Petition, die sich dafür einsetzte, dass die Fortnite-Entwickler die Catch-Phrase von Bogdan als Emote in das Spiel einbauen. Der 21-Jährige verwendete immer "Back to Lobby", wenn er im Spiel jemanden eliminierte.