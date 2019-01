Foto deckt unglaubliche Apple-Geldverschwendung auf

Zuletzt rutschte Apple aufgrund schwächelnder iPhone-Verkäufen bei den wertvollsten Unternehmen der Welt zwar auf Platz 4 ab, dennoch sitzt der Konzern auf unglaublichen Geldreserven. Diese sollen rund 200 Milliarden Dollar betragen. Ein Sparzwang herrscht bei dem US-Konzern jedenfalls nicht. Das wird nun auch durch ein via Twitter veröffentlichtes Foto einer Airline klar.

© Twitter: LAflyer @LAflyr

50 Business-Class-Langstreckenflüge pro Tag

Bei der Aufnahme handelt es sich um ein internes Dokument der Fluglinie United Airlines. Dabei zeigt sich, dass Apple der Airline pro Jahr 150 Millionen Dollar bezahlt. In diesen Kosten sollen laut einem Bericht der New York Post unter anderem auch 50 Reservierungen in der Business-Class für Flüge von San Francisco nach Shanghai enthalten sein. Dass Apple-Mitarbeiter oft nach China fliegen müssen, ist klar. Schließlich werden fast alle Hardware-Produkte im Reich der Mitte gefertigt. Dass jedoch jeden Tag 50 Leute nach Shanghai fliegen, ist eher unwahrscheinlich. Die Reservierungen dürften zwar storniert werden können, wenn die Plätze doch nicht benötigt werden, dennoch verursacht die Aktion enorme Kosten.

>>>Nachlesen: Händler senken Preise des iPhone XR

Foto gelöscht

Mittlerweile wurde das Foto aus dem Tweet gelöscht. Hier dürfte wohl Apple bei United Airlines ordentlich Druck gemacht haben. Schließlich handelt es sich hierbei teils um eine ziemliche Geldverschwendung. Apple-Chef Tim Cook (Bild) reist übrigens im Privatchat. Auch Google und Facebook zählen zu den Kunden von United Airlines. Diese IT-Riesen geben pro Jahr aber „nur“ 34 Millionen Dollar aus.