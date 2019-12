Im Vorjahr gab es beim "Frühshoppen" u.a. iPhones und TV-Geräte zum Kampfpreis.

Bei MediaMarkt und Saturn hat das sogenannte „Frühshoppen“ nach den Weihnachtsfeiertagen mittlerweile Tradition. Diese wird auch heuer fortgesetzt. Deshalb gibt es am 27. Dezember 2019 und ausschließlich von 6:00 bis 9:00 Uhr in allen Media Märkten und Saturn-Filialen eine dreistündige Schnäppchenaktion. Online sind die Angebote nicht erhältlich. Interessenten müssen sich also schon früh auf den Weg machen.

Angebote vorab online

Auf welche vergünstigten Produkte sich die Kunden freuen dürfen, haben die Elektronikhändler vorab noch nicht verraten. Die genauen Angebote werden bei MediaMarkt aber am 24. Dezember ab 14:00 Uhr online gestellt (Link unten). Bei Saturn wird es wahrscheinlich auch so sein. Dann kann man sofort Preise vergleichen und herausfinden, bei welchen Aktionsprodukten es sich um echte Schnäppchen handelt. Im Vorjahr gab es beim "Weihnachts-Frühshoppen" unter anderem das iPhone X und einen Samsung-TV zum absoluten Kampfpreis.

