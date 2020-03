Internet-Konzern hätte auf der I/O 2020 unter anderem Android 11 präsentiert.

Nach Facebook hat auch Google seine für Mai geplante Entwicklerkonferenz in Kalifornien wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt. Der Internet-Konzern werde stattdessen andere Wege prüfen, um mit den Software-Entwicklern im Gespräch zu bleiben, sagte ein Google-Sprecher unter anderem zu "The Verge" und "CNET".

Wichtigstes Google-Event

Die Konferenz Google I/O, zu der mehrere Tausend Teilnehmer aus aller Welt anreisen, ist das wichtigste Event des Jahres für das Unternehmen. Im Herbst findet zwar immer auch ein Hardware-Event (für die Pixel Smartphones /Computer, Nest Lautsprecher , Chromecast, etc.) statt, doch dieses spielt eine eher Untergeordnete Rolle. Die Google I/O sollte in diesem Jahr vom 12. bis 14. Mai in Nähe der Google-Zentrale in Mountain View stattfinden. Hier hätte auch Android 11 präsentiert werden sollen.

Apple hat noch nicht entschieden

Facebook sagte bereits vor wenigen Tagen seine für die Woche davor angesetzte Entwicklerkonferenz F8 ab . Apple äußerte sich bisher nicht zu seiner Entwicklerveranstaltung WWDC, die traditionell Anfang Juni über die Bühne geht.

