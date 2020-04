Google und Apple machen bei Corona-App Tempo

Google und Apple verstärken die Datenschutz-Vorkehrungen bei ihrer geplanten Infrastruktur für Corona-Warn-Apps . Die Nachbesserungen sollen es noch schwieriger machen, einzelne Nutzer zu überwachen. Dazu gehöre, dass nun auch mit dem Bluetooth-Funk verbundene Zusatzdaten wie etwa die Signalstärke verschlüsselt werden, erklärten die beiden Unternehmen am Freitag.

Dadurch soll es unmöglich werden, einzelne Gerätemodelle an solchen Merkmalen zu erkennen. Die Corona-Apps sollen helfen, die Ansteckungen einzudämmen, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Sie sollen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten hatten. In Österreich hat das Rote Kreuz mit der " Stopp Corona "-App bereits ein solches Programm am Start.