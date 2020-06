Google- und Bing-Suche besonders sexistisch

Entscheidungen von Maschinen mittels Künstlicher Intelligenz (KI) haben sich in der Vergangenheit bereits als diskriminierend oder rassistisch erwiesen. Denn die Algorithmen greifen auf Daten zu, die von Menschen stammen und oftmals mit Vorurteilen belastet sind. Linzer Forscher zeigen nun, dass die Ergebnisse von Suchmaschinen, die Deep Learning nutzen, besonders sexistisch verzerrt sind.

Die Diskriminierung durch Algorithmen wurde in zahlreichen Studien belegt. Da werden Menschen mit Migrationshintergrund als weniger kreditwürdig eingestuft, von Polizeicomputern häufiger verdächtigt oder sie bekommen von sozialen Plattformen Angebote für schlechtere Jobs oder Wohnungen. Microsoft musste eine Chatbot-Software nach kurzer Zeit vom Netz nehmen, weil Nutzer sie dazu brachten, den Holocaust zu leugnen und Schwarze zu beleidigen.

In ihrer Studie haben Navid Rekab-Saz und Markus Schedl vom Institut für Computational Perception der Universität Linz und der Human-centered AI Gruppe des Linz Institute of Technology (LIT) AI Lab Modelle bzw. Algorithmen analysiert, die in Suchmaschinen verwendet werden - basierend auf realen Suchanfragen. Sie werden ihre Ergebnisse im Juli bei einer Konferenz über Forschung zur Informationsbeschaffung mit Suchmaschinen (International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval) vorstellen.