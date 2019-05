Seit dem Vorjahr sind Googles Kamera-Autos auch in Österreich (Bild oben) wieder unterwegs, um Aufnahmen für den beliebten Kartendienst Street View zu erstellen. In Amsterdam erfüllen die Fahrzeuge künftig noch eine weitere Aufgabe. Konkret messen die Kamera-Wagen von Google ein Jahr lang die Luftverschmutzung in der niederländischen Hauptstadt. In dem Zeitraum sollen alle Straßen mehrfach abgefahren werden, um einen Durchschnittswert der Luftverschmutzung ermitteln zu können, teilte die für das Projekt zuständige Universität Utrecht mit.

>>>Nachlesen: Google Street View ab sofort in Österreich

Spezielle Technik ermögliche detaillierte Analyse

"Bisher wird die Luftqualität nur an einer Reihe stationärer Messstellen erfasst, also wird dies einen Haufen neuer Daten liefern", sagte Umweltepidemiologe Prof. Roel Vermeulen. Die beiden Kamerafahrzeuge des Internet-Konzerns, die ohnehin für neue Aufnahmen für Street View unterwegs sind, sollen mit spezieller Messtechnik ausgestattet die Belastung mit Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ruß messen. Die bis auf einzelne Straßenzüge heruntergebrochenen Informationen zur Schadstoffbelastung könnten Stadtplanern helfen, Bereiche mit einer schlechten Luftqualität zu lokalisieren und dort Verbesserungen anzustoßen, teilte die Universität mit. Die lokalen Daten sollen auch der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.

>>>Nachlesen: Google Maps zeigt in Wien E-Scooter an