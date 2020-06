Große Firmen boykottieren Facebook

Werbestopp bis es eine "akzeptable Lösung" für Umgang mit Hass-Postings gibt.

Nächste Hiobsbotschaft für Mark Zuckerberg (Bild): Nach großen Unternehmen wie Ben & Jerry's, Patagonia und The North Face setzt nun auch der Kommunikationskonzern Verizon in der Kontroverse über Hass-Postings auf Facebook seine Werbung auf dem sozialen Netzwerk aus. Dies werde so lange geschehen bis Facebook eine "akzeptable Lösung" vorweisen könne.

"Stop Hate For Profit"

Facebook-Managerin Carolyn Everson erklärte, man respektiere die Entscheidung und arbeite weiter daran, derartige Inhalte zu entfernen. Die Boykott-Bewegung "Stop Hate For Profit" war von US-Bürgerrechtsgruppen ins Leben gerufen worden.

