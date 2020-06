Großes PS5-Event heute im Livestream

Im Livestream sollen die Spiele im Vordergrund stehen, die wir Ende des Jahres zum PlayStation 5-Release spielen können werden.

Nach der Verschiebung des erstens Termins wird Sony heute, am 11. Juni um 22 Uhr das große PS5-Event abhalten. Im Livestream sollen die Spiele im Vordergrund stehen, die wir Ende des Jahres zum PlayStation 5-Release spielen können werden. Aber auch das PS5-Design selbst könnte enthüllt werden.

Ansehen kann man sich das Event unter folgendem Link:

Wann geht es los?: 22 Uhr deutsche Zeit

Wer von Sony nicht genug bekommt, der findet morgen um 9 Uhr den brandaktuellen Test zu dem heiß ersehnten Titel „The Last of US Part 2“ auf oe24.at.