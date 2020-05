Handy-Nutzer telefonierten 2019 22 Mrd. Minuten

RTR veröffentlichte aktuellen Telekom Monitor mit den heimischen Marktzahlen zum Gesamtjahr.

Die Rundfunk- und Telekom Regulierungs GmbH (RTR) hat Ende der Woche ihren aktuellen Telekom Monitor Jahresbericht veröffentlicht. Dabei wurden auch äußerst interessante und imposante Zahlen zur Handy-Nutzung der Österreicher bekannt. „Grob umgerechnet haben Herr und Frau Österreicher im Jahr 2019 rund 42.400 Jahre lang oder 22,3 Milliarden Minuten mit dem Handy telefoniert, das sind über 2 Prozent mehr als 2018“, so Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Für heuer weiterer Anstieg erwartet

Eine weitere deutliche Steigerung bei Gesprächsminuten erwartet der RTR-Chef für das erste Halbjahr 2020. In der COVID-19-Krise war Sprachtelefonie sicherlich für den Großteil der Bevölkerung wichtig, um miteinander Kontakt zu halten. „Wie wichtig unsere Mobilfunknetze für Österreich sind, verdeutlicht auch der Anstieg des mobilen Datenvolumens von 2018 auf 2019 um mehr als 30 Prozent auf 1.900 Petabyte und die Mobilfunkpenetration, die unter Berücksichtigung von M2M-SIM-Karten Ende 2019 bei 201 Prozent lag. Bei SMS geht es aber talwärts. 2019 wurden ‚nur‘ mehr 1,85 Milliarden SMS verschickt, was erstmals unter der Zwei-Milliarden-Grenze liegt“, führt Steinmaurer weitere Zahlen aus dem Jahresbericht an.