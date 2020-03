Bei der Verwendung von Big-Data-Auswertungen zur Abwendung von Infektionswellen gibt es unterschiedliche Meinungen. Beim Kampf gegen das Coronavirus sollte mit "Maß und Ziel" vorgegangen, findet die heimische Ärztekammer (ÖAK). Zudem müsse die Anonymität gewahrt bleiben, sagte Harald Mayer, Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der ÖÄK in einer Aussendung. Es gibt aber auch andere Meinungen. Wir haben einmal einige nationale und internationale Ansichten und Maßnahmen zusammengefasst.

"Der Datenschutz muss gewahrt werden und nicht unter dem Deckmantel der medizinischen Notwendigkeit bei der ersten Gelegenheit über Bord geworfen werden", warnte Harald Mayer. Es sei wichtig, infrastrukturkritische Bereiche, und dazu gehörten auch die Spitäler, zu schützen. Daher sei auch der Ausbau der Testungen zu begrüßen: "Damit können wir die Ausbreitung eindämmen."

Wie berichtet, übermitteln Magenta und A1 Bewegunsstromanalysen auf Basis anonymisierter Handydaten an die heimische Regierung. Das Rote Kreuz hat wiederum die " Stopp Corona "-App gelauncht, die jedoch auf Freiwilligkeit basiert. Die Nutzung von Big Data im Kampf gegen das Coronavirus ist laut dem Datenschutzexperten Viktor Mayer-Schönberger zulässig. "Die Datenschutzgrundverordnung, die in Österreich und in der gesamten Europäischen Union gilt, sagt ganz klar: Gesundheit geht vor, Leben retten ist wichtiger als Datenschutz hochhalten", sagte der Experte im Ö1-Frühjournal am Montagmorgen.