Techniksupport für zuhause kommt so gut an, dass er nun in ganz Österreich angeboten wird.

Im November 2019 starteten MediaMarkt und Saturn in Zusammenarbeit mit dem Start-up Helferline ein Pilotprojekt rund um professionelle Technikunterstützung für Kunden in den eigenen vier Wänden. Wie die Elektronikfachhändler am Dienstag in einer Aussendung mitteilten, wurde das Service aufgrund des positiven Feedbacks und der großen Nachfrage nun auf alle Bundesländer flächendeckend ausgerollt.

Techniksupport für zuhause

Damit ist es ab sofort möglich, im Markt und auch online einen qualifizierten Techniksupport für zuhause zu buchen. Mit der Ausdehnung wollen MediaMarkt und Saturn ihre Dienstleistungs- und Servicekompetenz für ihre Kunden weiter vorantreiben. Helferline ist dafür da, um bei der Installation und/oder der Bedienung von technischen Geräten – vom PC über Drucker bis hin zu Cloudlösungen und WLAN – zu unterstützen.

So funktioniert´s

Um die „Helferline“-Leistung in Anspruch nehmen zu können, wird beim Kauf eines neuen Produktes zusätzlich eine Gutscheinkarte erworben. Darauf befindet sich ein Zeitguthaben für Beratungs- und Installationsservices durch qualifizierte Berater. Den „Technikservice für Zuhause“ kann der Kunde anschließend über die jeweilige Homepage oder telefonisch buchen. Die Beratung erfolgt in den eigenen vier Wänden und durch geprüfte Techniker, die bei der Installation und Einrichtung verschiedenster technischer Geräte unterstützen. Dies reiche von PC, Laptop, Tablet und Smartphone über Drucker bis hin zu Heimkino und Smart Home-Anwendungen, so die Elektronikfachhändler.