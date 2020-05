HoT: Internet-Flatrate & schneller WLAN-Router

Mobilfunkmarke von Hofer rüstet einmal mehr ihr Angebot auf.

Während Hofer in dieser Woche Technik-Kunden mit einem riesigen Marken-Fernseher in seine Filialen lockt, greift der Diskonter ab 28. Mai mit einem neuen Angebot seiner Mobilfunkmarke HoT an. Konkret handelt es sich dabei um einen neuen WLAN-Router für den hauseigenen, unlimitierten Internet-Tarif .

>>>Nachlesen: Fast 2 Meter: Hofer verkauft wieder riesigen Marken-TV

Neuer WLAN-Router

Der neue HoT WLAN-Router CAT6, der von ZTE (Modellnummer: MF286R1) stammt, bietet deutlich schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten als sein Vorgänger. Dank WPS-Unterstützung sollen sich bis zu 64 WLAN-fähige Geräte gleichzeitig mit dem Internet verbinden lassen. Das Gerät bietet u.a. vier LAN-Netzwerkeingänge und Dual-Band-WiFi (2,4 GHz und 5 GHz). Wichtig für Eltern: Über die sogenannte Parental Control Funktion haben sie stets einen Überblick über die Internet-Nutzung ihres Nachwuchses.

© Hofer

Verfügbarkeit und Preis

Passend zum neuen Router bietet Hofer wie bisher seinen unlimitierten Daten-Tarif HoT data Unlimited an. Dieser bietet unbegrenzte LTE-Daten (Download: bis zu 30 Mbit/s), zum Preis von 19,90 Euro für 30 Tage. Jedes 12. Datenpaket ist gratis. Der neue ZTE HoT WLAN-Router CAT 6 ist ab 28. Mai 2020 österreichweit in allen Filialen des Diskonters um 79,99 Euro per Stück erhältlich, wobei die ersten 30 Tage unlimitiertes Internet im Preis inkludiert sind.

>>>Nachlesen: HoT startet unlimitierten Datentarif

>>>Nachlesen: HoT gegen yesss! - Preiskampf lässt Kunden jubeln