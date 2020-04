Hofer verkauft wieder iPhones und AirPods

Diskonter vermarktet einmal mehr diverse Apple-Produkte.

Hofer bringt einmal mehr einige Apple-Produkte in seine Filialen. Ab sofort (1. April) werden zwei ältere iPhone-Modelle und aktuelle kabellose Kopfhörer verkauft. Konkret handelt es sich dabei um das iPhone 7, das iPhone 7 Plus und die AirPods 2.

Drei Apple-Produkte

Die iPhone-Modelle aus dem Jahr 2016 unterscheiden sich nur bei der Display-Größe und der Kamera. Beim iPhone 7 misst der Retina-Touchscreen 4,7 Zoll, beim Plus-Modell sind es 5,5 Zoll. Die Speicherkapazität liegt jeweils bei 32 GB. Hinzu kommen ein Home-Button mit Touch ID, 7 MP Selfiecam, LTE, WLAN und IP67-Zertifizierung. Während das kleine Modell über eine einfache 12 MP Hauptkamera verfügt, bietet das Plus-Modell eine Dual-Hauptkamera (2 x 12 MP). Für das iPhone 7 verlangt Hofer 339 Euro, für das iPhone 7 Plus werden 429 Euro fällig.

Die AirPods 2, die bei Apple aktuell 179 Euro kosten, verkauft der Diskonter um 129 Euro.

Preis-Check

Wie ein Preis-Check auf geizhals.at (Stand: 1. April, 10:30 Uhr) zeigt, ist Hofer bei zwei Apple-Produkten der derzeit billigste Anbieter in Österreich. Die AirPods 2 kosten beim günstigsten Konkurrenten 134,90 Euro, das iPhone 7 Plus (32 GB) 449 Euro. Beim iPhone 7 wird der Hofer-Preis jedoch unterboten. Hier verlangt der billigste Online-Shop nur 324 Euro.

Ganz normal erhältlich

Die Presseabteilung von Hofer bestätigte am Mittwochvormittag auf oe24-Anfrage, dass die Apple-Produkte in den Filialen ganz normal verkauft werden. Ob das auch so bleibt, hängt wohl davon ab, ob es im aktuellen Streit eine Regelung geben wird. Denn in den letzten Tagen spitzte sich der Streit über den Verkauf von Bekleidung, Kinderspielzeug, Blumen Gartenmöbel und eben auch technischen Geräten im Lebensmittelhandel zu. Es gibt bereits erste Klagen von Händlern, die ihre Waren nicht verkaufen dürfen, während andere Produkte verkaufen, die nicht zur Grundversorgung zählen.

