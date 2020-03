Homeoffice für alle Twitter-Mitarbeiter weltweit

Kurznachrichtendienst weitet die Heimarbeit-Regelung auf die gesamte Belegschaft aus.

Nachdem Twitter bereits vor knapp zwei Wochen Teile seiner Belegschaft ins Homeoffice geschickt hat, geht der Kurznachrichtendienst bei der Reaktion auf die Coronavirus-Gefahren jetzt noch einmal weiter als andere Unternehmen der Tech-Branche und hat für alle seine Beschäftigten weltweit Heimarbeit angeordnet. Bisher hatte Twitter das seinen rund 5.000 Mitarbeiter nur nachdrücklich empfohlen, aber auch die Büros offengelassen.

"Beispielloser Schritt"

"Wir verstehen, dass das ein beispielloser Schritt ist, aber es sind auch beispiellose Zeiten", betonte Twitter in einem Blogeintrag. Das Unternehmen will die Beschäftigten auch für Kosten der nötigen Technik entschädigen. Mitarbeiter, die ihre Aufgaben nicht von zuhause aus erledigen können, sollen in der Zwischenzeit weiterbezahlt werden. Twitter machte keine Angaben dazu, wie lange die Regelung gelten soll.

