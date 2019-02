Huaweis erster Flagship-Store Europas eröffnet in Wien

Nachdem Xiaomi im Vorjahr seinen ersten deutschsprachigen Flagship-Store in Wien (in der SCS) eröffnet hat, zieht nun ein weiterer chinesischer Smartphone-Riese nach. Huawei hat am Mittwoch mitgeteilt, dass das erste Flaggschiff-Geschäft der Firma Europas in der heimischen Bundeshauptstadt eröffnen wird. Konkret hat sich Huawei die Kärntner Straße ausgesucht. In dieser bekannten Einkaufsmeile hat im Vorjahr auch Apple seinen ersten österreichischen Apple Store aufgesperrt.

>>>Nachlesen: Huawei-Chef kündigt faltbares Smartphone an

Eröffnung bereits im Sommer 2019

Laut dem chinesischen IT-Riesen wird der neue Flagship-Store bereits Anfang Sommer 2019 eröffnet. Damit wird auch die Huawei-Offensive in Österreich fortgesetzt. Bei dem neuen High-End-Geschäft handelt es sich um den ersten in Österreich, in Europa und um den ersten dieser Art außerhalb von China. Einige Details war die Kunden erwarten wird, wurde auch schon verraten. Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Für den neuen Standort auf der Kärntner Straße in Wien werden rund 30 Mitarbeiter gesucht, für die in Kürze eine eigene Recruitment Kampagne startet. Im Vorjahr hat Huawei bereits gemeinsam mit T-Mobile eigene Shops aufgesperrt.

>>>Nachlesen: T-Mobile und Huawei eröffnen Handy-Store

Showrooms und "Experience"- Zonen

Huaweis Flagship Store in Wien soll den Nutzer und seine Bedürfnisse nach Service, Kompetenz und Experience (also dem Ausprobieren der Geräte) in den Fokus stellen. Bei der Konzeptionierung des Shops wurden laut dem Unternehmen hohe Ansprüche an eine persönliche Beratung und eine individuelle User-Experience gestellt. Besuchern werde in speziell entwickelten Showrooms, "Experience Zones" und Studios das komplette Huawei-Sortiment präsentiert. Besucher, Kunden und Interessenten können also die Produktpalette ausprobieren.

>>>Nachlesen: Das ist der erste Xiaomi-Store in Österreich

>>>Nachlesen: So cool ist der Wiener Apple Store