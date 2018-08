Nach zwei Pressetagen eröffnete die IFA 2018 am Freitag ihre Tore für alle Besucher. Am Eröffnungstag machte auch Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Messerundgang. Aur der Technik-Messe präsentieren heuer mehr als 1.800 Aussteller ihre neuesten Produkte rund um den Berliner Funkturm. "Die IFA ist das 'Smart Home' für die digitale Welt", sagte der Messe-Berlin-Chef, Christian Göke, am Mittwoch im Rahmen der Eröffnung für die Fachbesucher. Keine andere Messe sei so international und gebe dem Markt so viele Impulse wie die IFA.

>>>Nachlesen: Kampf zwischen Alexa, Assistant, Siri & Bixby

Die diesjährigen Top-Trends

Der Markt für Unterhaltungselektronik behaupte sich trotz negativer Einflüsse wie etwa den Handelskonflikten zwischen China und den USA in stabiler Situation, sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der Messe-Ausrichterin gfu, am Freitag. In diesem Jahr stünden vor allem Trends wie Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung von Geräten im Mittelpunkt. Die TV-Anbieter matchen sich wiederum mit neuen 8K-Hightech-Fernsehern. Neue Smartphones werden ebenfalls gezeigt. Und auch die Vernetzung von Haushaltsgeräten aller Art gehört auch dieses Jahr wieder zu den Top-Trends in Berlin. Die intelligente Hausbeleuchtung lässt sich selbst von der Ferne aus steuern, der Saugroboter hört aufs Wort. Ideen für das "smarte" Zuhause sind auf der Messe allgegenwärtig.

Diashow Messerundgang: IFA 2018 © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/Tobias Schwarz Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © Getty Images Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/Tobias Schwarz Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/Tobias Schwarz Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/Tobias Schwarz Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/Tobias Schwarz Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Künstliche Intelligenz, Sprachsteuerung, 8K-TVs und Smart Home als Top-Trends der großen IT-Messe. 1 / 21

× Messerundgang: IFA 2018

Begriff bereits 20 Jahre alt