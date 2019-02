Dass mittlerweile selbst Kinder via Smartphone Inhalte wie Pornos, Sexvideos und Nacktbilder konsumieren und verschicken, ist nicht neu. Doch nun zeigt eine Studie aus Deutschland, dass diese problematische Verbreitung weiter steigt und die Versender immer jünger werden.

Sexvideos und Nacktbilder von Gleichaltrigen

So verweist die Geschäftsführerin des deutschen Vereins "Innocence in Danger", Julia von Weiler, darauf, dass die Zahl der Volksschüler, die Sexvideos und Nacktbilder von Gleichaltrigen verbreiten, steige. "Täter und Opfer werden immer jünger: Wir reden heute schon über Neun- bis Elfjährige, die pornografische Bilder an oder Selbstbefriedigungsvideos von Gleichaltrigen verbreiten", so die Expertin. In Österreich dürfte die Situation ähnlich sein. "Mit dem Internetzugang über das Smartphone geben wir den Kindern etwas in die Hand, dessen gigantische Folgen sie überhaupt noch nicht abschätzen können", sagte von Weiler. Sie forderte deshalb, den Jugendschutz entsprechend auszudehnen.

