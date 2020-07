In Österreich kann man jetzt eSports studieren

Mit der Einführung der Hochschulausbildung wird dem Boom Rechnung getragen.

Wie rund um den Globus wächst der eSports-Markt auch in Österreich weiterhin stark. Dem seit mehreren Jahren anhaltendem Boom wird nun im Rahmen einer neuen Ausbildungsmöglichkeit Rechnung getragen. Gemeinsam mit der Hochschule für angewandtes Management (HAM) bringt der eSport Verband Österreich (ESVÖ) das Studienprogramm "eSports Management" erstmals nach Österreich. Für die heimische eSports-Landschaft biete dies nachhaltige Entwicklungschancen und weitere Möglichkeiten zur fortlaufenden Professionalisierung, so die Initiatoren.

Bachelor-Studiengang

Bereits im Wintersemester 2020 / 2021 soll der Startschuss für den neuen Bachelor-Studiengang „eSports Management“ an der HAM am Campus Wien fallen. In der Ausbildung der digitalen Sport-Gestalter von morgen steht der Hochschule, insbesondere dem Institut für eSports (IES), der ESVÖ als zentraler Ansprechpartner für die österreichischen Strukturen zur Seite. Das Studienangebot „eSports Management“ ist laut den Organisatoren auf Sport-, Gaming- und Entertainment-interessierte Berufseinsteiger ausgerichtet, die im Wachstumsmarkt des digitalen Sports tätig werden wollen.

Online-Studium mit Präsenzphasen

Das Studium ist als Online-Studium mit Präsenzphasen konzipiert. Die Präsenzzeiten werden dabei am Campus Wien abgehalten. Nach einer Studiendauer von sieben Semestern schließen die Studierenden die Ausbildung mit dem Akademischen Grad „Bachelor of Arts in Sportmanagement“ ab. Die Studiengebühren der privaten staatlich anerkannten Hochschule betragen 395 Euro pro Monat. In Deutschland wird dieser Studiengang bereits seit dem Wintersemester 2018 / 19 an verschiedenen Standorten angeboten und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

