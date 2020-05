Influencer hacked offiziellen Mercedes-Benz-Account

Ein Influencer hat den offiziellen Instagram-Account des Automobilherstellers Mercedes-Benz gehacked. Am Dienstagabend fanden sich kuriose Fotos auf der Timeline des Unternehmens.

