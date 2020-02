Tochter-Plattform ist am Online-Netzwerk vorbeigezogen.

Diese Studie dürfte bei einigen Herrschaften in der Führungsetage von Facebook für Aufsehen sorgen. Laut den Social-Media-Experten von Socialbakers hat Instagram im vierten Quartal 2019 das Online-Netzwerk bei der Reichweite weltweit erstmals übertroffen. Die Tochter-Plattform ist also an der Mutter vorbeigezogen. Wie groß der Vorsprung in den drei Monaten genau war, wurde zwar nicht verraten, dennoch ist die Erkenntnis ein echter Paukenschlag.

Facebook bei jungen Usern out

Die Nutzer bleiben zwar im eigenen Haus, dennoch ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass die Popularität von Facebook weiter sinkt. Vor allem bei jungen Nutzern kommt das Online-Netzwerk immer mehr ins Hintertreffen. Hier boomen neben Instagram auch Plattformen wie TikTok oder Snapchat. Das geht auch aus den Nutzergewohnheiten der heimischen Jugend hervor, wo Facebook nur noch auf Platz 5 rangiert.

Noch kein Grund zur Panik

Allzu groß dürfte das Nervenflattern bei Facebook aber trotzdem nicht sein. Denn wie die aktuellen Zahlen zeigen , scheffelt das Online-Netzwerk nach wie vor Milliarden. Zudem ist es mit 2,5 Milliarden aktiven Nutzern nach wie vor die unangefochtene Nummer 1. Dass Instagram bei der Reichweite nun erstmals vorbeigezogen ist, wird den zuständigen Personen inklusive Mark Zuckerberg dennoch zu denken geben. Schließlich ist auch die interne Konkurrenz eine Konkurrenz.

