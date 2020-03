Das Unternehmen OneWeb , das für weltumspannende Internet-Versorgung aus dem All sorgen wollte, sucht in einem US-Insolvenzverfahren Schutz vor ihren Gläubigern. Angestrebt werde ein Verkauf des Unternehmens, wie die Satelliten-Firma am Wochenende mitteilte. Unter den Gläubigern ist auch der europäische Trägerraketen-Spezialist Arianespace, dem OneWeb laut Insolvenzantrag gut 238 Millionen Dollar (216,7 Millionen Euro) schuldet.