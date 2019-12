Weihnachts-Klassiker von Wham! auf YouTube in neuer Qualität und neuem Format zu sehen.

Das Musikvideo zum Weihnachtshit "Last Christmas" der britischen Band Wham! hat kurz vor Weihnachten eine digital überholte Neuauflage bekommen. Der Clip aus dem Jahr 1984, in dem die Musiker George Michael und Andrew Ridgeley im Schweizer Ferienort Saas-Fee mit Freunden Weihnachten feiern, ist nun in gestochen scharfer 4K-Qualität auf dem Videoportal Youtube zu sehen.

Dafür wurde auch der Bildausschnitt vom damals im Fernsehen üblichen 4:3 auf das heute gängige 16:9-Format geändert. Für die digitale Neuauflage zeichnete der Regisseur des Musikvideos, Andy Morahan, verantwortlich.

Last Christmas 1984 veröffentlicht

Die Single "Last Christmas" wurde am 3. Dezember 1984 veröffentlicht und landete seitdem immer wieder zur Weihnachtszeit in den Charts. Die Spitzenposition erreichte das Lied über eine enttäuschte Liebe allerdings nie. In Großbritannien musste sich "Last Christmas" im Erscheinungsjahr einem anderen Weihnachtslied geschlagen geben - der Benefiz-Single "Do They Know It's Christmas?" vom Projekt Band Aid, an dem Wham! ebenfalls beteiligt waren.

Aktueller Kinofilm

Aktuell läuft der Film "Last Christmas" in den Kinos, der von dem Song inspiriert wurde. Darstellerin Emilia Clarke spielt in dem Film eine junge Frau, die von Wham! und Sänger George Michael schwärmt. Der Soundtrack der romantischen Komödie besteht fast ausschließlich aus Songs des 2016 verstorbenen Musikers und seiner früheren Band.

