Am Dienstagabend (unserer Zeit) beginnt die diesjährige Entwicklerkonferenz von Facebook. Bis 2. Mai wird das Online-Netzwerk auf seiner traditionellen "F8" den Entwicklern die neuesten Errungenschaften präsentieren. Für die Nutzer ist dabei vor allem die Eröffnungskeynote interessant. Diese startet um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr bei uns) - wir berichten ab 18:45 Uhr live. Hier wird Mark Zuckerberg unter anderem Neuheiten zu WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger und Oculus (VR-Brille) vorstellen.

WhatsApp

WhatsApp arbeitet derzeit an zahlreichen Neuerungen. Einige davon könnten wir auf der F8-2019-Keynote sehen. So wird spekuliert, dass der erwartete Dark Mode und das stärker anpassbare Design endlich auch offiziell vorgestellt werden. Darüber hinaus könnte die Bezahlfunktion in weiteren Ländern starten. Darüber hinaus wird schon länger über eine eigene Kryptowährung, animierte Sticker und eine Anruffunkiton für WhatsApp Web spekuliert.

Facebook Messenger und Instagram

Beim Facebook Messenger wurde erst vor wenigen Tagen der Dark Mode offiziell freigeschaltet. Zudem bekam der Dienst im Vorjahr ein umfangreiches (Design-)Update. Hier werden sich die Neuerungen deshalb in Grenzen halten. Facebook will im Rahmen der F8 zeigen, wie Unternehmen den Messenger einsetzen können, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Bei Instagram dürfte die neue Shopping-Funktion im Mittelpunkt stehen. Diese wurde vor wenigen Wochen in vielen weiteren Ländern (auch in Österreich) ausgerollt. Hier könnten neue Funktionen vorgestellt werden.

Oculus, VR und AR

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) haben für Zuckerberg schon länger eine hohe Priorität. Deshalb hat Facebook auch Oculus gekauft. Auf der F8 könnte nun der Markstart der neuen Quest, die ohne PC auskommt und 399 Dollar kosten wird, eingeläutet werden. Zudem hat die Tochterfirma erst vor kurzem die neue Rift S vorgestellt. Das neue Flaggschiff könnte auf der F8-Keynote auch noch einmal genauer vorgestellt werden.

Facebook

Bei Facebook selbst werden aufgrund der zahlreichen Datenpannen und –skandale der letzten Zeit vor allem Verbesserungen beim Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Hier wird Zuckerberg einmal mehr Verbesserungen in Aussicht stellen. Zudem werden im Rahmen der F8 einige Workshops für Künstliche Intelligenz abgehalten. Das Netzwerk ist in diesem Bereich schon seit Jahren ganz vorne mit dabei.

