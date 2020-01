Mann machte 20 Jahre jeden Tag ein Selfie

Insgesamt kamen seit 1. Jänner 2000 über 7.260 Aufnahmen zusammen.

Noah Kalina sorgt mit einem Langzeitprojekt für Furore im Internet. Der Fotograf startete am 1. Jänner 2000 die Mission „Everyday“. Bei dieser machte der Mann in zwanzig Jahren fast jeden Tag ein Selfie. Am 1. Jänner 2020 beendete Kalina die Aktion, bei der insgesamt 7.263 Selbstporträts entstanden sind.

Video zeigt Veränderung

Nun hat er das Ergebnis in einem YouTube-Video zusammengefasst. Der über acht Minuten lange Clip „Everyday 20 Years“ wurde binnen weniger Tage schon fast 1,6 Millionen Mal aufgerufen:

Bild mit allen Selfies

Neben dem Video veröffentlichte der Fotograf auf Instagram ein spektakuläres Bild. Auf diesem sind alle 7.263 Selfies zu sehen. Aufgrund des großen Interesses will Kalina die Aktion nun fortsetzen. Im Jahr 2030 soll ein weiteres Video veröffentlicht werden.

