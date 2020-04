Neue Schnelllieferung am selben Tag erfolgt völlig kontaktlos.

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen ist ein Großteil des stationären Handels vorübergehend geschlossen. Kein Wunder, dass die Österreicher verstärkt auf Online-Einkäufe zurückgreifen. Bei diesen spielt natürlich die Lieferzeit eine wichtige Rolle. Amazon hat heimische Kunden zuletzt darauf eingestellt, dass sie auf Produkte abseits des täglichen Bedarfs derzeit etwas länger warten müssen .

MediaMarkt/Saturn starten Expresszustellung

MediaMarkt und Saturn drehen den Spieß hingegen um. Die beiden Elektronikfachhändler bieten ihren Kunden ab sofort wieder eine Expresslieferung am selben Tag an. Wer bis 14 Uhr in den Online-Shops bestellt, kann sich den Einkauf innerhalb kurzer Zeit bis vor die Haustüre liefern lassen. Die Zulieferung am selben Tag steht vorerst für den Raum Wien zur Verfügung.

So funktioniert´s

Der Online-Einkauf funktioniert bei MediaMarkt und Saturn dabei wie gewohnt. Einziger Unterschied: Bei der Wahl der Versandart ist die Option „Expresslieferung aus dem Regionallager“ auszuwählen. Bestellungen, die bis 14 Uhr eingehen, werden gegen Aufpreis noch am selben Tag kontaktlos bis vor die Haustüre geliefert.

Service-Ausweitung in Krisen-Zeit

„Ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs ist umfassendes Service. Um auch in dieser herausfordernden Zeit unseren Kunden den Einkauf so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir jetzt wieder die Expresszustellung an. Egal, ob Technik fürs Home-Office, für die Unterhaltung in den eigenen vier Wänden oder auch dringende Anschaffungen für Haushalt und Garten – all das kommt jetzt noch schneller zu unseren Kunden nach Hause,“ so Richard Zweimüller, Vertriebsleitung von MediaMarktSaturn Österreich.

