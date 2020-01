Mega-Betrug bei Amazon weitet sich aus

In Österreich gehen die Betrüger besonders gefinkelt vor, um an Kreditkartendaten zu kommen.

Wie berichtet, greifen Cyberkriminelle seit einigen Tagen verstärkt Amazon-Kunden im deutschsprachigen Raum an. Nachdem in der Vorwoche bereits eine deutsche Polizeibehörde vor der fiesen Phishing-Attacke gewarnt hat , schlägt nun auch die Wiener Arbeiterkammer (AK) Alarm. Konkret hat sie am Mittwoch einen aktuellen Fall von versuchtem Phishing mittels Mails aufgedeckt. Konkret erhielt eine heimische Kundin von einem gefälschten Amazon-Account die Nachricht über eine Bestellung, die sie nie getätigt hatte, und zugleich den Hinweis, dass ihr Konto gehackt worden sei. Sie sollte den Kauf stornieren und dafür ihre Zugangs- und Kreditkartendaten angeben.

Betrüger wollen Zugangs- und Kreditkartendaten