Mega-Hackerattacke auf Amazon

Neuer Rekord: DDoS-Angriff mit 2,3 Terabit pro Sekunde auf weltgrößten Online-Händler.

Dass sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) selbst große Internetseiten zu Fall bringen können, wurde in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Bei solchen Angriffen versuchen die Hacker den Server der Ziel-Website mit Anfragen derart zu fluten, dass er schlussendlich in die Knie geht und die Homepage down ist. Wie sich nun zeigt, wurde auch Amazon Ziel einer DDoS-Attacke. Und diese hatte es so richtig in sich.

Neuer DDoS-Rekord

Laut einem internen Bericht des Online-Händlers ereignete sich der Angriff im Februar 2020. Wie ZDNet berichtet, handelte es sich dabei sogar um die bisher größte dokumentierte DDoS-Attacke der Welt. Die Amazon-Server wurden dabei mit 2,3 Terabit an Daten pro Sekunde „beschossen“. Dennoch konnte der Rekordangriff erfolgreich abgewehrt werden.

Cloud-Dienst im Visier

Die Angreifer hatten dabei vor allem den Cloud-Dienst Amazon Web Services ( AWS ) im Visier. Der Online-Händler zählt auch zu den größten Cloud-Anbietern der Welt. Von einem Server-Ausfall wären also Hunderttausende Kunden, zu denen auch Regierungen und große Unternehmen zählen, betroffen gewesen.

Amazons interner Bericht (PDF-File)