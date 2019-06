Microsoft warnt vor neuem Super-Virus

Im Jahr 2017 hat der riesige WannaCry-Angriff weltweit vor Augen geführt, wie verletzlich die globale Computer-Infrastruktur tatsächlich ist. Die Attacke stürzte zahlreiche Firmen und Privatanwender ins Chaos. Und nun warnt Microsoft vor einer neuen Bedrohung, die ähnliche Ausmaße annehmen könnte.

Super-Wurm wird aus Ferne installiert

Wie der Software-Riese in einem Blog-Eintrag schreibt, wurde ein neuer Super-Virus entdeckt, der es vor allem auf ältere, aber nach wie vor weit verbreitete Windows-Versionen abgesehen hat. Hier kann eine Sicherheitslücke (CVE-2019-0708) in den Remote-Desktop-Diensten ausgenutzt werden, um die Rechner aus der Ferne mit Schadcode zu infizieren. Ähnlich wie bei WannaCry seien auch solche Angriffe möglich, bei denen sich der Computer-Wurm selbstständig weiterverbreitet.

Notfall-Patch

Betroffen sind alle Anwender, die eine ältere Windows-Version als 8.x oder 10 verwenden. Dazu zählen u.a. Windows 7, Vista und XP. Für Letzteres gibt es eigentlich keine Sicherheitsupdates mehr. Aufgrund der enormen Bedrohung hat Microsoft aber nun trotzdem noch einmal einen Notfall-Patch für das alte Betriebssystem veröffentlicht.

Updates sofort installieren

Der Software-Konzern empfiehlt nun allen Nutzern von älteren Windows-Versionen die neuen Sicherheitsupdates (Linke unten) unmittelbar zu installieren. Nur so könne ein weiterer, weltweiterer Angriff im Ausmaß von Wannacry verhindert werden.

Remote Desktop-Dienst deaktivieren

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat für alle Betroffenen einen weiteren Ratschlag bereit. Die Experten empfehlen zusätzlich zum Update den Remote Desktop-Dienst zu deaktivieren. Letzterer wird in vielen Fällen gar nicht benötigt. Man sollte ihn nur aktiviert lassen, wenn er tatsächlich zwingend gebraucht werde. Die Deaktivierung findet man in der Systemsteuerung im Menü "System und Sicherheit" (System > Remoteeinstellungen > den Haken bei „Remoteunterstützungsverbindungen mit diesem Computer zulassen“ entfernen ).

Externer Link

Hier finden Sie die Sicherheits-Updates für alle betroffenen Windows-Versionen