Erneut sind in Österreich gefälschte E-Mails im Namen einer Behörde in Umlauf.

In Österreich geht die Welle gefährlicher und gefinkelter Phishing-Angriffe weiter. So hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) am Montag erneut vor gefälschten E-Mails gewarnt. Diese werden derzeit im Namen der österreichischen Zollverwaltung vermehrt an heimische Internetnutzer versendet.

>>>Nachlesen: Mega-Betrug bei Amazon weitet sich aus

Nicht auf den Link klicken

Die betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Ihr Paket wird vom Zoll einbehalten“ beinhalten die Information, dass die Empfänger angeblich für den Versand eines Pakets keine Zollgebühr bezahlt hätten und für weitere Informationen auf einen enthaltenen Link klicken sollen. Das sollte man jedoch auf keinen Fall machen.

>>>Nachlesen: Phishing-Angriff auf Studenten der Uni Graz

Beispiel eines solchen Phishing-Mails

Betreff: Ihr Paket wird vom Zoll einbehalten Zoll Österreich Hallo … Sie haben keine Zollgebühr für den Versand bezahlt. Klicken Sie hier für weitere Informationen: INFORMATION Zoll Österreich

Auch Webseiten sind gefälscht

In der offiziellen Warnung betont das Ministerium, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch die darin verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen. Informationen des BMF würden grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen und werden ausschließlich per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt.

Bürger werden von der Behörde niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen aufgefordert. Daher gilt: Wenn man ein solches Phishing-Mail oder ein E-Mail mit ähnlichen Inhalten erhält, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch.

>>>Nachlesen: Coronavirus: Diese Dateien nicht anklicken!

Dazu rät das Ministerium

Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen

Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien

Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt

Das BMF empfiehlt, solche E-Mails sofort zu löschen



>>>Nachlesen: Achtung: A1 warnt vor Phishing-App