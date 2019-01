Während Netflix in Schwellenländern plant, mit besonders günstigen Abo-Preisen neue Kunden zu gewinnen, setzt der Videostreaming-Anbieter in Ländern wie Österreich auf eine andere Taktik, um mehr Geld in die Kassen zu bekommen.

Premium-Abo deutlich teurer

Während das Top-Abo mit dem Namen „Premium“ hierzulande bisher 13,99 Euro pro Monat gekostet hat, schlägt dieses für Neukunden jetzt mit stolzen 16,99 Euro zu Buche. Die monatliche Gebühr steigt damit auf einen Schlag um 3 Euro. Die beiden weiteren Abos „Basis“ und „Standard“ kosten bei Neuanmeldung 8,99 Euro bzw. 12,99 Euro pro Monat. Um das Angebot vor Abschluss eines Abos testen zu können, bietet Netflix ein Gratis-Monat an.

Bald auch für Bestandskunden?

Am Netflix-Heimatmarkt USA wurden die Preise ebenfalls ordentlich erhöht. Hier kostet das Top-Abo nun 15,99 Dollar pro Monat. Zunächst sind hier ebenfalls nur Neukunden betroffen. In drei Monaten sollen die Preise in den USA jedoch auch für Bestandskunden steigen. Gut möglich, dass der Videostreaming-Anbieter die Preise dann auch für bestehende Kunden in Europa – inklusive Österreich – erhöht.

