Netflix-Doku kündigte Corona-Drama an

Die Netflix-Doku „Pandemie“ weist erschreckende Details zur derzeitigen Lage auf.

In der Netflix-Doku „Pandemie: Wie man einen Ausbruch verhindert“ geht es vordergründig „nur“ um die jährliche Grippe. Dass diese in manchen Jahren ernste Verläufe nehmen kann, wissen wir spätestens seit der Schweine- oder Vogelgrippe. Nach dem ersten Weltkrieg kam es zur schlimmsten Grippewelle. Mindestens 25 Millionen Menschen sind daran gestorben; es kam zu zwei schweren Wellen der Ausbreitung in den Jahren 1918-1919.

Carroll: Mediziner rechneten damit

Anhand von diesem schweren Grippe-Beispiel erklären Virologen wie Dr. Dennis Carroll in der Doku, dass Mediziner mit dem Ausbruch einer schweren Viruserkrankung rechnen, und das womöglich bereits in nächster Zeit. Die Doku entstand 2019, es ist durchaus schaurig, dass es nun nur wenige Monate danach zu dem Szenario gekommen ist. Carroll und andere Mediziner erklären die große Gefahr eines Ausbruchs heutzutage: Das exzessive Fliegen rund um die Welt. So würde sich ein Virus besonders schnell und weltweit ausbreiten. Ein weiterer Faktor: Diese epidemischen Erkrankungen starten überwiegend damit, wenn sie von einem Tier auf einen Menschen mutieren. Es sei vielleicht Zeit, sich ernste Gedanken über Massentierhaltung und den massiven Fleischkonsum zu machen…

Tausende ähnlich Viren

Für die Zukunft zeichnet Carroll ein beunruhigendes Bild: Er meint, dass es tausende ähnliche Viren gibt, die jederzeit mutieren können und von Tieren auf Menschen übertragen werden.