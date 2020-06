In dem Clip kommen zwei nackte Darsteller zum Haus einer Mutter eines pupertierenden Sohnes.

Eine TV-Kampagne mit zwei nackten Schauspielern soll in Neuseeland zur Sicherheit junger Menschen im Internet beitragen. In dem Clip erscheinen zwei unbekleidete "Porno-Stars" an der Haustür einer Mutter und erzählen ihr grinsend, dass ihr Sohn sich das Paar gerade online anschaue. In dem Video geht es dann um Inhalte, Beziehungen und darum, dass Pornos nichts mit der Realität zu tun haben.

Kampagne für Aufklärung

Es ist Teil einer Kampagne der Regierung, um Eltern und Betreuern zu ermöglichen, mit Kindern über heikle Themen im digitalen Zeitalter zu sprechen - darunter Online-Pornos, -Mobbing und Tricks von Pädophilen, die sich mit Hilfe des Internets das Vertrauen von Kindern erschleichen wollen. Ziel sei es, Eltern und Betreuer in die Lage zu versetzen, mit Kindern über die Gefahren, die im Internet lauern, zu sprechen, erklärte die mit der TV-Kampagne beauftragte Firma Motion Sickness.

Humor sei Trumpf

Indem man schwierige Themen mit Humor angehe, wolle man sie leichter zugänglich machen und Eltern die Möglichkeit geben, sie anzusprechen. In jedem Clip werde ein Elternteil mit einem Online-Alptraum konfrontiert", und zwar genau vor der Türschwelle. Das Wichtigste sei dabei, dass Erwachsene "cool, ruhig und gefasst" bleiben.