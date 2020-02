Nintendo Switch ist im Höhenflug

Während Sony- und Microsoft-Fans mit Spannung auf den Marktstart der PS5 und der Xbox Series X hinfiebern, sind Nintendo-Jünger derzeit im Kaufrausch. Der Rückenwind eines neuen "Pokemon"-Spiels hat dem japanischen Spielkonzern das bisher beste Quartal für seine Switch -Konsole beschert. Im Weihnachtsgeschäft wurden 10,8 Mio. Geräte abgesetzt - rund 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Davon entfielen gut 3,2 Millionen auf das günstigere Modell Switch Lite . Das Spiel "Pokemon Sword and Shield" verkaufte sich über 16 Millionen Mal, teilte der Konzern Ende der Woche mit.

Nintendo muss sich im Wandel der Branche zurechtfinden: Konsolen verlieren an Bedeutung, während Online- und Smartphone-Spiele mehr Zeit der Nutzer und Erlöse auf sich ziehen. In der Zukunft drohen zudem weitere Umwälzungen durch das Cloud-Gaming, bei dem die Games eigentlich in Rechenzentren laufen und das Spielgeschehen auf die Geräte der Nutzer gestreamt wird. Damit werden auch anspruchsvolle Titel ohne Konsole oder hochgerüsteten PC zum Beispiel auf dem Fernseher gespielt werden können. Hier ist zuletzt Google mit " Stadia " groß ins Geschäft eingestiegen.