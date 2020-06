PS5: Diese Spiele wurden bestätigt

Sony stellte gestern neue Details zur Playstation 5 vor. Zuletzt wurden im Frühjahr die technischen Daten vorgestellt. Die Konsole soll die hohe 8K-Bildauflösung für besonders scharfe Darstellung unterstützen und einen Flashspeicher aus eigener Entwicklung des Konzerns haben. Sony stellte am Donnerstag auch diverse Spieletitel für die PS5 vor. Darunter sind unter anderem ein neues Game der "Resident-Evil"-Reihe sowie "Grand Theft Auto V". Inzwischen sind mehr Details durchgesickert: Diese Spiele wird es auf der PS5 geben:

Horizon 2: Forbidden West

Gran Turismo 7

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Chivalry 2

Außerdem sind angekündigt: Metal: Hellsinger, Destiny 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Scarlet Nexus, Chorus, Dirt 5, Bright Memory Infinite, Assassin's Creed Valhalla, Lords of the Fallen 2, Quantum Error, Warframe, Godfall und viele mehr.