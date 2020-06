PS5: Neuer Leak bestätigt Preis und Starttermin

Japanische PlayStation-5-Fans können die Konsole bereits eine Woche vor den europäischen kaufen.

Sony hat die PlayStation 5 mittlerweile zwar offiziell vorgestellt und den Fans eine ganze Reihe an Games in Aussicht gestellt, den genauen Starttermin und den Preis haben die Japaner aber noch nicht verraten. Doch auch diese Informationen scheinen sich immer mehr herauszukristallisieren. Nachdem es in der Vorwoche auf der französischen Amazon-Seite diesbezüglich einen Leak gab , sind nun erneut Infos an die Öffentlichkeit geraten.

Leak bestätigt Starttermin und Preis

Laut der frühzeitig online gestellten Amazon-Seite soll die PS5 (mit Laufwerk) 499 Euro kosten und am 20. November in den Handel kommen. Diese Infos werden nun vom in der Gaming-Szene bekannten Leaker "IronMan" großteils bestätigt. Einziger Unterschied: Laut seinem Tweet startet die neue Top-Konsole in Japan um knapp eine Woche vor Europa und den USA. Am Heimatmarkt soll Sony die PlayStation 5 bereits ab 14. November verkaufen. Europäische und amerikanische Fans müssen sich hingegen bis 20. November gedulden. Die Preise gibt der Leaker mit 499 Euro, 449 Pfund und 499 US-Dollar an. Damit sind die Informationen der voneinander unabhängigen Leaks nahezu deckungsgleich.

Größe

Abseits dieser Information ist auf Resetera auch ein Foto aufgetaucht, das die PS5 erstmals in "freier Wildbahn" zeigt (siehe Storybild). Genau genommen ist sie in einem Produktionswerk zu sehen und wird dort von einem Mitarbeiter gehalten. Dabei ist auch gut erkennbar, wie groß die Konsole tatsächlich ist. Sie hat zwar ordentlich zugelegt, übergroß wirkt sie jedoch auch nicht. Sony rechtfertigt das Größenwachstum mit der notwendigen Kühlung.

Fazit

Ob die PlayStation 5 bei uns tatsächlich am 20. November startet und 499 Euro (mit Laufwerk) kosten wird, erfahren wir letztendlich erst, wenn es von Sony eine offizielle Ankündigung gibt. Derzeit deutet jedoch einiges darauf hin, dass die Vorabinfos stimmen.

