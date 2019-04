Game of Thrones (GoT)-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Die für ihre kreativen Marketingideen bekannte Pornoplattform Pornhub hat den Start der finalen Staffel der Erfolgsserie zum Anlass genommen, um einen ganz speziellen Clip zu drehen. Dieser hört auf den Namen „Game of Bones 2: Winter Came Everywhere“ und ist eine Parodie auf GoT.

Trailer auf YouTube

Der rund zwei Minuten lange Trailer wurde gemeinsam mit Wood Rocket produziert und derart abgeschwächt, dass er sogar auf YouTube platziert werden darf.

Mit „Jon Blow“ und „Bigfinger“

In dem Video, das Game of Thrones aufs Korn nimmt, gibt es zahlreiche Anspielungen auf die Erfolgsserie. Das fängt bei der Kleidung der Akteure an und hört bei deren Namen noch lange nicht auf. Bei Letzteren war Pornhub übrigens besonders kreativ. So spielen bei „Game of Bones 2: Winter Came Everywhere“ unter anderem Charaktere namens „Bigfinger“ (original Littlefinger) und „Jon Blow“ (original Jon Snow) mit.

Zweiter Streich

Die Parodie ist übrigens bereits der zweite GoT-Streich von Pornhub. Denn bereits im Jahr 2014 hat die Pornoplattform mit dem Porno "Game of Bones: Winter is Cumming" eine Parodie der Serie veröffentlicht.

