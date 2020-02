Online Casinos sind auf dem Vormarsch. Alles in allem kann man verstehen, warum immer mehr Österreicher Online Casinos für sich entdecken.

Eine Bewertung und Vorauswahl der Experten hilft dabei, eine Wahl des Casinos zu treffen und dabei zu wissen, dass die Anbieter geprüft und sicher sind, so dass jeder beruhigt sein persönlich bestes Online Casino finden kann.

Die TOP 7 Online Casinos für Österreich:

Die oben aufgeführten Casinos zählen zu den besten virtuellen Casinos für Spieler aus Österreich. Sie bieten Casino Feeling pur und haben alle ihre speziellen Vorzüge. Generell hat ein Online Casino einige Vorteile gegenüber dem landbasierten Casino. Öffnungszeiten gibt es nicht. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Online Casino besuchen. Im Gegensatz zu lokalen Casinos ist auch kein Eintritt zu entrichten. Im Gegenteil. Im Online Casino erhält man in der Regel noch Bonusgeld auf die erste Einzahlung, damit das Kapital erhöht und das Spielvergnügen verlängert wird. Einige bieten zum Beispiel PayPal aber auch viele weitere Zahlungsmethoden an. Zu guter Letzt lassen sich Online Casinos immer wieder neue Aktionen für ihre Kunden einfallen, bei denen es zusätzliche Gewinne oder Preise zu holen gibt.

Das beste Online Casino: Wo und wie findet man es?

Bei der Wahl eines virtuellen Casinos gibt es einiges zu beachten. Wichtige Merkmale, die ein gutes und seriöses Online Casino haben muss, sind den meisten unter uns nicht bekannt. Es kann zum Teil sehr zeitaufwendig sein, all diese wichtigen Punkte zu finden und zu überprüfen.

Es gibt aber Experten in Sachen Online Casinos wie www.besteonlinecasinos.co Dort werden sämtliche Internet Casinos nach den wichtigsten Kriterien überprüft, getestet und verglichen. Merkmale wie Sicherheit, Spielangebot, Bonusbedingungen und viele mehr fließen in die Tests und Bewertung mit ein.

Kriterien für die besten Casino Seiten in Österreich:

Sicherheitsmerkmale Gültige Glücksspiellizenz Aktuelle Verschlüsselungstechniken Glücksspiel Spielerschutz Spielauswahl Gute Spiele, große Auswahl Viele Spielvarianten vorhanden Ausreichend Jackpot Spiele vorhanden Bonusbedingungen Faire Umsatzbedingungen Guter Willkommensbonus Gutes Zusatzangebot Kundendienst Service in deutscher Sprache Gute Erreichbarkeit Freundlich und kompetent Zahlungsmethoden Schnelle Abwicklung der Transaktionen Gute Auswahl an Zahlungsmethoden wie PayPal Nach Möglichkeit gebührenfreie Zahlungsmethoden

Getestet von Experten: Die sieben besten Online Casinos für Österreich

Von den vielen Casinos am Markt haben es die folgenden geschafft und sind als die besten Online Casinos für Österreich eingestuft worden. Diese Anbieter verfügen alle über eine gültige Glückspiellizenz aus einem EU-Land, unterliegen somit Kontrollen und erfüllen die nötigen Sicherheitsstandards.

CasinoClub – Bestes Online Casino für Roulette

Der CasinoClub ist eines der ältesten Casinos und bereits seit 2001 auf dem Markt. Das Unternehmen dahinter, GVC Holding, ist ein Pionier in der Glückspiel Industrie und gehört mittlerweile zu den Größten der Branche und besitzt natürlich eine gültige Lizenz der Malta Gaming Authority. Der CasinoClub ist besonders als Roulette Casino bekannt. Der Grund dafür ist, dass er Roulette-Umsätze zu 100 Prozent für die Erfüllung des Umsatzziels anrechnet. Das tun andere Casinos meist nicht. Hier aber ist der gute Willkommensbonus von 250€ auch am Roulette Tisch voll einsetzbar.

© CasinoClub

Außerdem bietet der Casinoclub natürlich auch viele Slots und ständig wechselnde Aktionen für seine Mitglieder an. Für Kunden, die bereits einmal eingezahlt haben, gibt es dort regelmäßig Freispiele. Jeder Einsatz bringt Punkte, die in Cash umtauschbar sind, sobald genug davon vorhanden sind. Des Weiteren gibt es so genannte Umsatzrennen an Spielautomaten oder auch beim Roulette, mit denen Preise zu gewinnen sind. Schließlich punktet der Anbieter auch mit seinem ausgezeichneten VIP Programm. Die normalen Bonusangebote ergänzt einmal im Monat der allseits beliebte Reload Bonus. Dieser beträgt bis zu 50€ auf die erste Einzahlung. Meist kommen noch 50 Freispiele dazu. CasinoClub hat sich auch damit in Österreich in die Spitzengruppe der Online Casinos gespielt.

DrückGlück – Bestes Online Casino für Spielautomaten

Das DrückGlück Casino ist in Österreich durch Werbung in diversen TV-Shows oder -Spots bekannt. Dieses Online Casino besticht durch die unglaubliche Anzahl an Spielautomaten. Spielehersteller aus aller Welt sind hier mit ihren Slots vertreten. Auch die Jackpot Spiele zeichnen den Anbieter aus, er hat alle wichtigen und großen Spielautomaten mit hohen Jackpot-Summen im Programm. Wer also gerne Slots aller Art spielt, ist hier an der richtigen Adresse. Aber natürlich beschränkt sich das Angebot beim DrückGlück Casino nicht nur auf Automatenspiele, denn um zu den besten Online Casinos zu zählen, dürfen die klassischen Spiele wie Roulette und Blackjack oder Poker nicht fehlen.

© DrückGlück

Auch ein Live Casino, eine Variante, die immer beliebter wird, steht den Kunden zur Verfügung. Dort kann man per Live Stream mit den Croupiers Blackjack oder Roulette spielen. Diese Art von Casino vermittelt virtuell eine Atmosphäre, die der in einem landbasierten Casino sehr nahekommt. Der Besucher hat auch die Möglichkeit, sich mit den Live Dealern per Chat zu unterhalten, Fragen zu stellen und die Ansagen per Audio mitzuverfolgen. Nach der ersten Einzahlung landet nicht nur ein Willkommensbonus von bis zu 50€ auf dem Konto, sondern auch noch 50 Freispiele. DrückGlück hat sich im Bereich Spielautomaten einen Top Platz in Österreich erarbeitet.

Leo Vegas – Bestes Online Casino für unterwegs

Die besten Online Casinos sind alle auch mobil über Smartphone oder Tablet erreichbar, aber zum Teil ist das mobile Angebot noch etwas kleiner als das am PC. Beim LeoVegas Casino ist das nicht der Fall, und sämtliche Spiele, die es auf dem Computer gibt, sind auch mobil verfügbar. Ganz egal, ob Tischspiele, Automaten oder Live Casino, - hier wird jeder fündig. Alle Internet Spiele und die Software sind für den mobilen Gebrauch optimiert. Nicht nur, dass Leo Vegas mobil viel zu bieten hat, auch sein Live Casino ist eines der besten in der Branche. Das Leo Vegas Casino arbeitet mit den besten Herstellern der Industrie zusammen und entsprechend ist das Angebot. Der Live Stream erfolgt direkt aus einem landbasierten Casino und man hat die Möglichkeit, bequem mitzusetzen. Hier wird aus dem Vollen geschöpft. Viele verschiedene Kameraeinstellungen, eine hervorragende HD Grafik und mehrsprachige Croupiers erzeugen eine einzigartige Atmosphäre. Es gibt sehr viele Spiele aller Kategorien und unterschiedliche Live Versionen von Roulette oder Blackjack.

© Leo Vegas

Hinzu kommt noch das hervorragende Angebot für neue Spieler, die bis zu 2.500€ Bonus erhalten und noch 30 Freispiele als Geschenk für die Anmeldung. Dazu steht PayPal als Zahlungsmethode zur Verfügung. Für Vielspieler gibt es auch hier ein VIP oder Treueprogramm, bei dem man sich mit jedem Echtgeld Einsatz Punkte erspielt. Je nach Rang gibt’s dann noch besondere Angebote oder VIP Events. Auch die Bedingungen, nach denen der Bonus umzusetzen ist, sind fair gestaltet. Es gibt kein Zeitfenster für ihre Erfüllung. Das Leo Vegas Casino gehört auch deshalb zu den besten Online Casinos in Österreich.

Mr. Green – Das besondere Casino

Im Allgemeinen ähneln sich Online Casinos. Zwar versucht jeder Anbieter, seinen eigenen Stil zu finden, aber im Grunde kommen alle mehr oder weniger gleich daher. Dem Casino Mr.Green istes gelungen, sich hier ein wenig von der Konkurrenz abzuheben. Das Erkennungsmerkmal des Casinos ist der grüne Gentleman mit der Melone. Dieses Markenzeichen des Casinos taucht fast überall auf. Auch der Webauftritt des Casinos ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die Webseite ist grafisch hervorragend gestaltet und trotzdem gut strukturiert. Mr.Green ist es damit gelungen, mehrere internationale Auszeichnungen zu erhalten.

© Mr.Green

Aber nicht nur optisch hat das Mr.Green Casino einiges zu bieten. Beim Casino liegt der Fokus auf Automatenspielen. Alle großen Spieleentwickler wie NetEnt, Microgaming oder Playtech sind vorhanden. Trotzdem sind auch alle anderen Spiele in ausreichender Anzahl vertreten inklusive eines hervorragenden Live Casinos. Der Bonus für neue Spieler fällt hier mit 100€ nicht so üppig aus, aber dafür gibt es noch 200 Freispiele dazu. Auch die sonstigen Aktionen können sich sehen lassen und wechseln fast täglich. Mr. Green lässt sich viel einfallen, um seinen Kunden mehr als nur ein gutes Casino zu bieten. Von Reisen bis über Bargeldpreise gibt es viel zusätzlich zu gewinnen. Wer also Wert darauf legt, in einem Casino der etwas anderen Art zu spielen, ist bei Mr.Green sehr gut aufgehoben.

888 Casino – Bestes Online Casino für Einsteiger

Das 888 Casino ist nicht nur seit vielen Jahren auf dem Markt und hat etliche Preise gewonnen. Es ist auch eines der wenigen Online Casinos, das seinen Kunden Bonusgeld ganz ohne Einzahlung anbietet. Nach 20 Jahren im Online Geschäft weiß der Anbieter genau, worauf es Spielern bei einem Online Casino ankommt. Mit dem Willkommensgeschenk von 88€ für neue Spieler hat man die Möglichkeit, sowohl die klassischen Spiele wie Roulette oder Blackjack zu spielen als auch Spielautomaten zu testen. Damit können sich Casino Einsteiger einen guten Überblick verschaffen und ohne Risiko in die Welt des virtuellen Casinos eintauchen. Sollte man Gefallen daran finden, bekommt man natürlich dann auch noch einen Bonus auf seine erste Einzahlung in Höhe von maximal 140€.

© 888 Casino

Im 888 Casino gibt es eine großartige Spielauswahl, wobei die Automatenspiele oder Slots am häufigsten vertreten sind. Aber auch die Klassiker Blackjack, Roulette oder Video Poker Spiele fehlen nicht. Auch die guten Umsatzbedingungen machen den Anbieter zu einem Top Casino. Beim 888 Casino gibt es viele zusätzliche Aktionen zu entdecken und natürlich auch Bonuspunkte, die beim Spiel gesammelt und dann wieder in Bargeld umgewandelt werden können. 888 ist das beste Online Casino für Einsteiger und überzeugt mit seinem Spielangebot.

NetBet – Bestes Online Casino für mehr als nur Casinospiele

Bei NetBet kommen nicht nur Fans von Online Casinos auf Ihre Kosten. Der große und bekannte Anbieter hat auch Sportwetten, Lotterien und Poker im Programm. Damit ist NetBet so aufgestellt, dass fast alle Varianten von Glücksspiel abgedeckt werden. Hier kann man also auch einmal einen Abstecher zu Sportwetten machen oder Online Poker spielen. Der Internet Anbieter tanzt auf mehreren Hochzeiten, was der Qualität aber keinen Abbruch tut. Bei den Spielautomaten sind alle namhaften Hersteller vertreten und die Auswahl ist groß. Auch die Slots mit den größten Jackpots sind hier zu finden. Neben einem hervorragenden Live Casino hat NetBet auch noch die Kategorie "Vegas" mit im Programm mit speziellen Spielen und Angeboten.

© NetBet

Auf die erste Einzahlung gewährt das Casino bis zu 200€ Willkommensbonus und dazu auch noch 10 Freispiele, die Im Vegas Bereich genutzt werden können. Die Umsatzbedingungen sind fair und es gibt noch viele weitere Aktionen zu entdecken. Von Cashback bis hin zu Turnieren wird hier viel geboten und Langeweile kann nicht aufkommen, zumal man nicht nur auf das Casino beschränkt ist.

NetBet ist also der perfekte Anbieter für alle, die zwar ein gutes Casino suchen, aber gleichzeitig auch noch andere Optionen im Bereich Glücksspiel nutzen wollen und sich dabei nicht auf mehreren unterschiedlichen Webseiten registrieren lassen wollen.

Karamba - Online Casino mit Bonus und 100 Freispielen

Wie bereits erwähnt, überbieten sich Online Casinos speziell, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Jeder der hier aufgeführten Glücksspiel Anbieter im Internet hat einen sehr guten Willkommensbonus und verdoppelt in der Regel die erste Einzahlung bis zu einem gewissen Betrag mit Bonus. Auch das Karamba Casino legt sich hier ins Zeug. Denn auch dort erhalten neue Kunden denselben Betrag ihrer Einzahlung bis zu 200€ und bekommen auch noch 100 Freispiele dazu. Hinzu kommt, dass es kein zeitliches Limit gibt, um das Bonusgeld umzusetzen. Es muss lediglich innerhalb von 21 Tagen erstmals eingesetzt worden sein, da es sonst verfällt. Auch die Umsatzbedingungen beim Karamba Casino sind fair.

© Karamba

Der Anbieter bringt alles mit, was ein gutes Online Casino haben muss, auch wenn die Anzahl der Spiele etwas kleiner ist als bei der Konkurrenz. Viele der bekannten Spielautomaten erwarten die Kunden. Ein ausgezeichnetes Live Casino befindet sich ebenfalls im Angebot. Wer also viel Bonusgeld und ein gutes Startkaptal haben will, für den ist das Karamba Casino die richtige Wahl.

Online Casinos in Österreich im Trend: Action, Nervenkitzel und Gewinne

Instagram, Twitter, Tinder, Netflix, Facebook, WhatsApp - die Zahl der angesagten Online Angebote wächst täglich. Neben den bekannten und beliebten Social Media Portalen und Streamingdiensten rollt jetzt ein neuer Trend durchs Netz: Online Casinos. Schnell, einfach und spannend weisen sie immer mehr Österreichern den Weg zum Glück, machen im Fernsehen und anderen Werbekanälen unübersehbar auf sich aufmerksam. Der Markt fürs Online Glücksspiel wächst von Jahr zu Jahr und hat eine rasante Entwicklung, seit der Entstehung des Online Glückspiels hingelegt.

Sie sind immer geöffnet und überall erreichbar, das ist es was beste Online Casinos aus macht. Ein PC, ein Laptop oder Smartphone reichen, um sie zu besuchen. Niemand muss dafür das bequeme Sofa zu Hause verlassen. Zeitvertreib und Spannung sind nur ein paar Klicks entfernt. Jackpots in Millionenhöhe locken. Je höher der Jackpot steigt, umso mehr Jäger sind unterwegs, um fette Beute zu machen. Wenn der Einsatz gemacht ist und die Kugel am virtuellen Roulette Tisch rollt, ist der Alltag vergessen. Alles Gründe, warum Österreicher gerne die einfache und spannende Variation des Glücksspiel im Internet vorziehen.

Diese Online Casino Spiele erwarten euch

Das beste Online Casino in Österreich, das unter anderem auch auf besteonlinecasinos.at zu finden ist, bietet möglichst viele Spiele, angefangen von den klassischen Tischspielen wie Roulette, Blackjack oder Poker bis hin zu einer Vielzahl von Spielautomaten aller Themen. Viele der beliebten Slots basieren auf bekannten TV-Serien oder Filmen. Die Auswahl an unterschiedlichen Spielen ist fast endlos.

Das macht Online Casinos so attraktiv

Im Vergleich zwischen lokalen Spielhallen und Online Casinos kann man viele Unterschiede feststellen. Zwar wurde erst kürzlich entschieden den landbasierten Spielbanken die Rechte auf Pokerspiele zu geben, aber trotzdem ist die Auswahl der Spiele in Internet Casinos ungleich größer und Live Casinos gehören mittlerweile zum Standard. Zudem werben sie mit attraktiven Willkommensangeboten um neue Spieler und versuchen sich dabei gegenseitig auszustechen. Der Kunde profitiert davon mit zusätzlichem Kapital als Dreingabe zu seiner ersten Einzahlung, also mit längerem Spielvergnügen. Den so genannten Bonus, den er vom Casino erhält, muss er aber einige Male ein- beziehungsweise umsetzen, bevor er ausgezahlt werden kann. Nach der Registrierung und Angabe der benötigten Daten kann es damit direkt losgehen.

FAQ

Was sind die besten Online Casinos in Österreich?

Die besten Online Casinos überzeugen durch eine große Spieleauswahl, Sicherheit und eine moderne Software. Zu einem überzeugenden Gesamtpaket gehören allerdings auch der Willkommensbonus und Promotionen. Meine Top Empfehlungen für beste Online Casinos für österreichische Spieler findet ihr in unserem Testbericht.

Wie erhalte ich den Online Casino Bonus?

Fast alle Online Spielbanken bieten einen Willkommensbonus für Neukunden. Dieser besteht aus einem Bonusguthaben und häufig auch aus Freispielen. Diese geben dir die Möglichkeit noch mehr aus deiner ersten Erfahrung im Online Casino herauszuholen. Unsere empfohlenen Anbieter haben auch in Sachen Bonus viel zu bieten.

Woran erkenne ich ein sicheres Online Casino?

Jedes seriöse Online Casino in Österreich verfügt über eine gültige Glücksspiellizenz. Diese werden von staatlichen Regulierungsbehörden wie der Malta Gaming Authority ausgestellt. Die lizenzierten Spielbanken sind dementsprechend nach geltendem EU-Recht lizenziert.

Welche Spiele gibt es in einer Online Spielothek?

In den besten Online Spielotheken erwartet euch eine große Spielauswahl. Dazu zählen Online Spielautomaten, Video Slots sowie klassische Automatenspiele. Ihr findet aber auch zahlreiche Tischspiele wie Roulette, Blackjack oder Casino Poker, die ihr sonst aus einer landbasierten Spielbank kennt.

Welche Gewinne erwarten mich in einer Internet Spielbank?

Grundsätzlich sind die Auszahlungsraten der Spiele im Online Casino höher als in einer landbasierten Spielbank – und der Hausvorteil dementsprechend geringer. Umso besser stehen eure Chancen auf Echtgeld Gewinne. Die höchsten Gewinne in bis zu achtstelliger Höhe erwarten euch allerdings bei den Jackpot Slots.

Wo finde ich einen Bonus ohne Einzahlung?

Einen Bonus ohne Einzahlung (engl. No Deposit Bonus) findet ihr in Online Spielbanken in Österreich eher selten. Allerdings erwarten euch bei jedem der vorgestellten Anbieter spannende Willkommenspakete mit Bonusguthaben und oftmals auch Freispielen.

Haben Online Casinos in Österreich auch Merkur Spiele?

Merkur Spiele aus der Spielothek findet ihr mittlerweile in zunehmend mehr Online Spielbanken in Österreich. Dabei erwarten euch zahlreiche Klassiker aus dem Hause Gauselmann sowie Slots mit der bekannten Risikoleiter, die in der Tradition bekannter Titel wie Eye of Horus und Jollys Cap stehen.

Kann ich im Online Casino kostenlos spielen?

Nach der Registrierung könnt ihr die meisten der Casino Spiele auch als gratis Demo ausprobieren, ehe ihr um echtes Geld spielt. Seid ihr anschließend bereit, könnt ihr eure Einzahlung tätigen und um die wirklich großen Gewinne antreten.

Kann ich im Online Casino PayPal nutzen?

PayPal hat sich auch in Österreich aus den Online Spielbanken zurückgezogen. Spieler können allerdings aus zahlreichen gebührenfreien, komfortablen und sicheren Alternativen wählen: Dazu zählen Kreditkarten, Instant Banking Anbieter wie Trustly oder giropay sowie andere eWallets wie Skrill oder Neteller.