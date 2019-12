So funktioniert die Billa-Filiale ohne Kassa

Neue Filiale in Wien verspricht smartes Einkaufen ohne Wartezeit.

Amazon hat in den USA bereits mehrere kassenlose Supermärkte ( Amazon Go ). Saturn hat im Vorjahr in Innsbruck ein ähnliches Pilotprojekt getestet . Und jetzt legt Billa nach. Seit Donnerstag gibt es in der neuen Filiale im Bürokomplex Euro Plaza in Wien-Meidling eine Art Selbstbedienungs-Funktion – und zwar vom Anfang bis zum Ende.

So funktioniert´s

Alles was die Kunden dafür brauchen, ist ein Smartphone und die kostenlose „Scan & Go“-App. Für diese braucht man ein Benutzerkonto, das man gegebenenfalls auch mit seiner Jö-Karte verknüpfen kann. Im Idealfall funktioniert das Ganze so: Bluetooth-Funktion am Handy aktivieren, die Anwendung öffnen, Produkte aus dem Regal nehmen, Strichcode scannen, Einkauf bestätigen, direkt am Smartphone per Kreditkarte bezahlen und den Einkauf durch das Sannen eines QR-Codes im Kassenbereich abschließen. Die Wartezeit an der Kassa entfällt somit komplett. Die Zeitersparnis und die Bequemlichkeit seien laut der Supermarktkette auch die größten Vorteile des neuen Konzepts.

Diashow: Einkaufen bei Billa mit 'Scan & Go' 1/7 © © Christian Dusek/BILLA AG So sieht die Billa „Scan & Go“ App aus. 2/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Sogar eine Foodbar „Henry“ gibt es in der neuen Billa Filiale. 3/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Auf einer Verkaufsfläche von rund 550 Quadratmetern gibt es das gesamte Sortiment. 4/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Außenansicht der neuen Filiale im Euro Plaza. 5/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Billa Vorstandssprecher Robert Nagele und Billa Direktorin Digital & Innovations Julia Stone bei der Präsentation der neuen „Scan & Go“ App. 6/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Check-Out am Ende des Einkaufs im Ausgangsbereich. 7/7 © © Christian Dusek/BILLA AG Kundin beim Einkaufen mit der neuen Smartphone-Anwendung.

Die neue Billa-App bietet zudem zusätzliche Informationen über die Produkte und eine Übersicht über die gesamten Rechnungen. Das Benutzerkonto sei notwendig, um nach dem erfolgten Kauf auch die gesetzlich vorgeschriebene Rechnung stellen zu können, so die Leiterin der Abteilung Digital & Innovations, Julia Stone. „Mit `Scan & Go` setzen wir ein klares Zeichen für unsere Innovationsführerschaft im Handel und bieten unseren Kundinnen und Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis. Der Besuch in einer BILLA Filiale soll mit Positivem verknüpft werden und dazu zählt u. a., dass man in keiner Warteschlange stehen und den Einkauf ein-, aus- und wieder einräumen muss,“ so Billa Vorstandssprecher Robert Nagele.

Komplettes Sortiment und 23 Mitarbeiter

Gedacht ist die App vor allem für kleinere Einkäufe, so können maximal 10 Produkte auf einmal gekauft werden. Der neue Standort im Euro Plaza bietet eine Verkaufsfläche von rund 550 Quadratmetern und das gewohnte Sortiment. Natürlich kann man hier auch ohne „Scan & Go“ einkaufen. Im Wiener Bezirk Meidling handelt es sich dabei um die zehnte Billa Filiale. In dieser arbeiten 23 Mitarbeiter. Normale Kassen sollen durch die neue Technologie nicht ersetzt werden.

Datenschutz

Nutzer von „Scan & Go“ müssen sich darüber im Klaren sein, dass Billa ihre Daten weiterverarbeitet. Natürlich anonymisiert und Datenschutz-konform. Ähnlich wie bei Kundenkarten bekommt man also personalisierte Werbung und Informationen zu Angeboten/Produkten, die den jeweiligen Kunden interessieren könnten. Kunden, die das nicht stört und aufgeschlossen für Neues sind, können mit der neuen Selbstbedienungs-Funktion viel Zeit sparen.

Sofern die neue Technologie von Kunden gut angenommen wird, soll sie in Zukunft auch an anderen Billa-Standorten verfügbar sein.

