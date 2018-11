So shoppen Österreicher Smartphones & Co.

Ob ein neues Top-Smartphone, ein hochauflösender Fernseher oder ein Multifunktionsgerät für den Haushalt – laut einer aktuellen Studie legen die Österreicher Wert darauf, die neueste Geräte-Generation beim Einkaufen zu erleben. Zudem zeigen die am Montag veröffentlichten Ergebnisse der aktuellen Technikstudie des Elektronikfachhändlers Saturn, ob wir lieber online oder stationär einkaufen, was dabei ausschlaggebende Entscheidungsfaktoren sind und ob die Herkunft der Shops relevant ist. Die repräsentative Studie wurde von Marketagent.com durchgeführt. Die Marktforscher führten insgesamt 503 Interviews mit Personen aus Österreich im Alter zwischen 18 und 69 Jahren durch. Der Erhebungszeitraum war vom 18. bis zum 26. September 2018.

So shoppen die Österreicher Technik

Laut den Ergebnissen der aktuellen Technikstudie wird in Österreich die Variante des Einkaufens vor Ort, besonders bei großen Haushaltsgeräten bevorzugt. Rund acht von zehn der Befragten (77%) kaufen die Waschmaschine, den Kühlschrank oder den Tiefkühler bevorzugt im stationären Handel. Die Hälfte der Befragten (50%) lässt sich das Gerät außerdem im Anschluss nach Hause liefern. Smartphones werden auch gerne (37%) in Online-Shop gekauft – bei den Saturnkunden bestellt ein Fünftel davon (19%) das neue Gerät im Internet vor und lässt es sich dann zur Abholung ins Geschäft liefern. Generell sind sehr viele Österreicher (86%) der Meinung, dass ein Multichannel-Konzept einen Anbieter attraktiver macht: dabei sind online, mobiles und stationäres Shoppen gleichermaßen möglich und die angebotenen Produkte und Services miteinander verbunden.

© Saturn Österreich Rundum-Service (inkl. Reparaturangebot) ist für Kunden besonders wichtig.

Damit punktet der stationäre Handel

Eine ausführliche, persönliche Beratung gibt’s bei reinen Online-Anbietern nicht – abhängig von den Gadgets und Geräten, ist sie laut der Studie aber für viele Österreicher ziemlich wichtig. Bei TV-Geräten ist die individuelle Beratung vor dem Kauf für zwei Drittel wesentlich (67%), ebenso bei Computern (66%) oder großen Haushaltsgeräten (65%). Bei kleinen Haushaltsgeräten (32%) ist sie immerhin für ein Drittel der Befragten relevant. Auch die Möglichkeit die Geräte zu testen, gibt es nur im stationären Handel. Wieder am wichtigsten ist dies für sieben von zehn Befragten bei TV-Geräten (70%) – die Bild- und Klangqualität will vorab gut getestet sein. Auch in Sachen E-Mobilty spielt die Möglichkeit zu Testen eine wesentliche Rolle: Sechs von zehn der Befragten (58%) wollen vor dem Kauf eine Testrunde mit dem E-Bike oder E-Scooter drehen. Mit diesen Möglichkeiten können (stationäre) Fachhändler wie Saturn und Co. bei den Kunden punkten.

Rundum-Service wird für Kunden wichtiger

Für neun von zehn der Befragten (92%) steigt die Attraktivität eines Händlers durch das Angebot eines 360° Service. Dass mal was kaputt geht, passiert – daher ist es für acht von zehn der Befragten (81%) besonders relevant, einen Reparaturservice nach dem Kauf in Anspruch nehmen zu können. Gerade das Smartphone ist ein treuer Begleiter und soll in Sicherheit sein – sieben von zehn Österreichern (67%) ist daher ein direkt über den Händler verfügbarer, kurzfristiger Installations- und Reparaturservice wichtig. Ein gebrochenes Display zum Beispiel zählt zu den häufigsten Schäden bei Smartphone und Co – rasche Hilfe ist hier wichtig. Aber auch Rücknahme der Altgeräte (73%) und umweltgerechte Entsorgung dieser (77%) haben einen hohen Stellenwert. Da es manchmal rasch gehen muss, schätzen vier von zehn Österreichern (42%) eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden.

>>>Nachlesen: Kassenloser Saturn-Shop kam gut an

Herkunftsland spielt zentrale Rolle

Acht von zehn Österreicher (81%) achten auf das Herkunftsland des Online-Shops, in dem sie shoppen. Über die Hälfte der Befragten (56%) kaufen so oft es geht oder sogar ausschließlich bei inländischen Händlern oder Online-Shops ein. Knapp zwei Drittel (63%) finden, dass das Unterstützen der österreichischen Wirtschaft ein Grund dafür ist, auch künftig häufiger bewusst bei nationalen Händlern einzukaufen. Auch dieses Ergebnis dürfte Saturn freuen. Denn die 15 Standorte sowie der Online-Shop kommen als österreichische Unternehmen der heimischen Wertschöpfung zugute.

Interessante Ergebnisse im Überblick

© Saturn Österreich