Sony schaltet alle PlayStation-Foren ab

Gamer müssen sich andere Wege zum Austausch und für Hilfestellungen suchen.

Für Nutzer der offiziellen PlayStation-Foren gibt es eine schlechte Nachricht. Sony schaltet diese in Europa und in Nordamerika am 27. Februar 2020 ab. Der Community dienen die Foren vor allem dazu, um Erfahrungen auszutauschen und sich bei Problemen gegenseitig zu helfen.

Sony verweist auf Blog und Social Media

Eine genaue Begründung seitens Sony gibt es nicht. Offenbar sind die aktiven Nutzerzahlen in den letzten Jahren stark gesunken. Da das Betreiben der Foren jedoch Ressourcen kostet, werden sie nun geschlossen. Die Japaner verweisen die Konsolen-Besitzer auf Alternativen wie den offiziellen PlayStation-Blog oder die Social-Media-Angebote.

PlayStation 5

Über diese Kanäle können sich die Gamer künftig auch über die PlayStation 5 austauschen. Die neue Konsole soll noch im Frühjahr präsentiert werden und zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommen. Bleibt zu hoffen, dass der Coronavirus den PS5-Fans keinen Strich durch die Rechnung macht.

