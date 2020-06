Sony zeigt Games für die PlayStation 5

Präsentation wurde wegen Protesten gegen Polizeigewalt abgesagt.

Eigentlich wollte Sony die Spiele für die PlayStation 5 bereits am 4. Juni vorstellen . Doch da erreichten die Proteste gegen Polizeigewalt nach dem Mord an George Floyd ihren Höhepunkt. Deshalb haben die Japaner die Präsentation auf unbestimmte Zeit verschoben . Doch nun steht der neue Termin fest. Die Games für die PS5 werden am 11. Juni um 22:00 Uhr unserer Zeit vorgestellt. Das voraufgezeichnete Programm wird zu dieser Zeit via Twitch und YouTube übertragen.

Ankündigung

Im offiziellen PlayStation-Blog heißt es dazu: „Deshalb freuen wir uns, Euch mitteilen zu können, dass wir Euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet. Die Spiele für PS5 sind die besten der Branche aus innovativen Studios auf der ganzen Welt. Studios, sowohl größer als auch kleiner, die neueren und etablierten, alle haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden.

Microsoft legte vor

Mit der Games-Vorstellung der Games zieht Sony gegenüber Microsoft nach. Der Hauptkonkurrent hat bereits zahlreiche Spiele für die Xbox Series X präsentiert . Es gibt zwar bereits einen beeindruckenden Gameplay-Trailer der PS5 , dieser stammt aber von Epic und nicht von Sony. Überraschungen wird es aber auch bei den Titeln für die PS5 kaum mehr geben. Denn vor zwei Wochen wurden 38 Top-Games, die für die PlayStation 5 erscheinen, geleakt . Die Liste sieht wie folgt aus:

Launch-Titel

– Assassin’s Creed Valhalla

– Dirt 5

– FIFA 21

– Godfall

– Madden 21

– NHL 21

– Observer System Redux

– Outriders

– Quantum Error

– Rainbow Six Siege

– Redo! Enhanced Edition

– Ultimate Fishing Simulator 2

– Warframe

– WRC 9

6 bis 12 Monate nach Start

– Chorus

– Cygni: All Guns Blazing

– Dauntless

– Dying Light 2

– Gods & Monsters

– MicroMan

– Moonray

– Path of Exile 2

– Rainbow Six Quarantine

– Scarlet Nexus

– The Lord of the Rings: Gollum

– Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

– Watch Dogs Legion

Über 12 Monate nach Start

– A Rat’s Quest: A Way Back Home

– Battlefield 6

– Dragon Age 4

– Gothic Remake

– Nth^O Infinity Reborn

– PsyHotel

– Sniper Elite 5

– Soulborn

– Starfield

– The Elder Scrolls 6

– The Sims 5

Starttermin

Sony und Microsoft bringen ihre neuen Top-Konsolen jedenfalls zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Da sich die PS5 und die Xbox Series X technisch nicht viel schenken (siehe Tabelle unten), dürften also der persönliche Geschmack, die Lieblingsgames (Exklusivtitel) und der Preis kaufentscheidend werden. Die Präsentation der PlayStation 5 dürfte im August erfolgen. Dann dürfte Sony endlich auch das Geheimnis um das Design lüften.

