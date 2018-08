Startschuss für die IFA 2018

Die Elektronikmesse IFA 2018 öffnet am Mittwoch für Pressevertreter ihre Tore, die offizielle Eröffnung findet am Freitag statt. Bis zum 5. September werden in Berlin, wie berichtet, wieder eine Fülle an technischen Innovationen präsentiert. Dazu gehören TV-Geräte mit noch einmal deutlich verbesserter Bildschirmauflösung, Top-Router ultraschnelle WLAN-Technik , neue ( Foto-)Drohnen für Privatanwender oder Haushaltsroboter.