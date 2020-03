Streaming-Tipps für die Quarantäne

Was tun, wenn man die Wohnung nicht verlassen darf? Streaming-Dienste helfen!

Konkurrenz. In Zeiten des Coronavirus boomen nicht nur die Supermärkte, sondern auch Online-Streaming wie Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV erleben einen regelrechten Boom. In manchen Märkten sind die ­Ladebons der Anbieter schon längst Mangelware. Kein Wunder – das Angebot der Dienste ist enorm und wird täglich erweitert. Ab 24. März folgt auch Disney+ mit seinem Start.

Highlight. Platzhirsch Netflix punktet vor allem mit Eigen-Serien wie Élite, die zurzeit in Österreich am meisten geschaut wird. Bei Prime Video liegt die Zombie-Apokalypsen-Komödie Zombieland: Doppelt hält besser an der Spitze und bei Apple ist Joaquin Phoenix als Joker der Spitzenreiter.

Theater. Für alle, die Unterhaltung abseits von Hollywood lieben, bietet unter anderem Michael Niavaranis Globe Theater unter player.globe.wien gratis Video-On-Demand an.

Amazon Prime Video

■ Zombieland 2

■ Le Mans 66

■ Joker

■ Midway – Für die Freiheit

■ Gut gegen Nordwind



Netflix

■ Elite (Serie, 3 Staffeln)

■ How To Party with Mom

■ Spenser Confidential

■ Liebe macht blind (Serie)

■ Valhalla Murders (Serie)



Apple iTunes Film

■ Joker

■ Le Mans 66

■ Parasite

■ Contagion

■ Terminator – Dark Fate