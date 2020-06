The Last of Us Part II sorgt für neuen PS4-Rekord

Noch nie hat sich ein Spiel an den ersten beiden Tagen so oft verkauft.

Mit The Last of Us Part II haben Naughty Dog und Sony so richtig ins Schwarze getroffen. Wie nun bekanntgegeben wurde, hat sich das neue Top-Game vom sich vom 19. bis zum 21. Juni 2020 mehr als vier Millionen Mal verkauft. Damit ist das Action-Adventure das am schnellsten verkaufte PlayStation 4-exklusive Spiel aller Zeiten.

>>>Nachlesen: "The Last of Us Part II" im Test

Exklusivtitel

The Last of Us Part II erschien am 19. Juni exklusiv für die (noch) aktuelle Sony-Konsole - die PS5 steht ja bereits in den Startlöchern. Das Spiel setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils auf einer Vergeltungsmission befindet.

Video zum Thema: The last of us Part II Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mehrere Editionen

Das PS4-Game ist in mehreren Editionen erhältlich: Standard, Digital Deluxe, Special, SteelBook, Collector´s und Limited. Letztere gibt es in Österreich (und Deutschland) ausschließlich bei Saturn und Media Markt.

>>>Nachlesen: PS5: Neuer Leak bestätigt Preis und Starttermin