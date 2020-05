TikTok kehrt China offenbar den Rücken

Chinesische Videoplattform verlagert sich laut Insider ins Ausland.

Das chinesische Unternehmen TikTok verlagert seine geschäftlichen Aktivitäten zunehmend ins Ausland. Das erfuhr Reuters von mehreren mit dem Vorgang befassten Personen. Die TikTok-Mutter ByteDance habe ihre Entwicklungs-Kapazitäten im US-Bundesstaat Kalifornien mit der Einstellung von über 150 Spezialisten ausgebaut.

US-Investoren

Zudem sei ein Manager für Beziehungen zu Investoren in New York angeheuert worden. Sichtbares Zeichen für die Verlagerung ins Ausland sei zudem die Abwerbung des Disney-Managers Kevin Mayer für den Posten des TikTok-Chefs.

Datenschutzbedenken

TikTok erlaubt es seinen Nutzern, kurze Videos mit Spezialeffekten herzustellen. Das Netzwerk ist in vielen Ländern unter Jugendlichen sehr populär, in China selbst wird es nicht angeboten. Die US-Regierung hat Bedenken, was den Datenschutz bei TikTok angeht. TikTok setzt künstliche Intelligenz ein, um den Umgang der Nutzer mit der App zu beurteilen und diesen dann entsprechende Videos zu empfehlen.

