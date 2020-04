Trotz Corona: Großes Super Smash Bros.-Turnier startet

eSports-Turnier trotzt den aktuellen Widrigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Wiener Veranstalter Reed Exhibitions hat gute Nachrichten für eSports-Fans. Die beliebte Turnier-Serie Coca-Cola Breakpoint Ultimate, welche am Samstag (18. April) erstmals online abgehalten wird, lässt sich trotz Corona-bedingtem Veranstaltungsverbot den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Der Playercap wurde aufgrund der hohen Nachfrage sogar erweitert und verspricht eines der größten DACH-Turniere (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu werden.

Season zwei startet

Die Auswirkungen des Corona-Virus betreffen nicht nur herkömmliche Sportveranstaltungen, auch die eSports-Szene ist betroffen. Deshalb startet die Turnier-Serie rund um Nintendo Super Smash Bros. Ultimate, die heuer bereits in die zweite Runde geht, nicht wie gewohnt in einem Face-to-Face Wettbewerb, sondern strapaziert die Internetverbindungen der Gamer zu Hause. Nur wenige Stunden nach Anmeldestart war die Teilnehmergrenze bereits ausgeschöpft. Das Playercap wurde deshalb auf 256 Spieler erhöht – darunter starke Gamer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Online-Auflage feiert am kommenden Samstag eine Premiere. Auf die Gamer wartet ein Preispot von 300 Euro.

Finale Ende November

Bis sich die Situation rund um das Corona-Virus beruhigt hat, ist unklar in welcher Form die restlichen sieben Stopps stattfinden. Das große Finale am 21. und 22. November auf der VCA Vienna Challengers Arena powered by Magenta dürfte jedoch in jedem Fall das Jahres-Highlight werden.

